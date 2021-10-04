تسبب إعصار “شاهين” في غرق المنازل والسيارات بالمياه بعدد من المحافظات بسلطنة عمان، فيما واصلت السلطات العمانية جهودها لإخلاء العالقين في المناطق المتضررة.
ووثقت مقاطع فيديو متداولة حجم الضرر الذي طال العديد من المنازل في ولاية الخابورة الواقعة في الجزء الشمالي من السلطنة، ومقتطفات من عمليات إنقاذ العالقين.
وفي نفس السياق، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان، اليوم (الإثنين)، تصنيف العاصفة المدارية “شاهين” إلى منخفض مداري يتمركز على محافظة الظاهرة، وتمتد آثاره إلى مناطق أخرى منها شمال وجنوب الباطنة.
وأكد أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار غزيرة تؤدي إلى فيضان الأودية وهبات قوية أثناء هطول الأمطار، متوقعة أن يستمر هذا المنخفض المداري في حركته وضعفه باتجاه الغرب وخروجه من حدود السلطنة.
وفق “أخبار 24”.