القبض على قائد مركبة متهور.. زوّدها بتجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية في بريدة

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو أثناء ارتكابه عدة مخالفات مرورية في أحد الطرق العامة بمدينة بريدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم بدر السحيباني، أنه جرى تحديد هوية المخالف، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وحجز المركبة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.
وأضاف أن المخالف ارتكب عدة مخالفات مرورية، وهي قيادة المركبة دون لوحات، والسير بها بتهور وسرعة عالية، وتركيب تجهيزات تماثل التجهيزات الأمنية، وتوثيق ونشر مخالفته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
وأكّد أن تركيب تجهيزات بالمركبات تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يُعد مخالفاً لنظام المرور، ويعرّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.