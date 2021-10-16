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أخبار محلية > بالفيديو.. “الشؤون الإسلامية”: تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يشمل المساجد
16/10/2021   9:03 م

بالفيديو.. “الشؤون الإسلامية”: تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يشمل المساجد

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أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد استمرار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس “كورونا”، داخل المساجد دون تغيير، من حيث الحفاظ على التباعد ولبس الكمامات وغيرهما.

وأوضح متحدث فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان محمد كريري، وفقًا لقناة “الإخبارية” أن قرار التخفيف لن يشمل المساجد لخصوصيتها وكونها مكانا مغلقا، ويرتادها الصحيح والمريض، من مختلف الأعمار ومختلف الفئات، ما يصعب معه تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه اعتبارًا من يوم غدٍ (الأحد) سيتم تخفيف الإجراءات بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة، كما يشمل التخفيف السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الشؤون الإسلامية”: تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يشمل المساجد

أخبار محلية
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