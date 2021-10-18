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أخبار محلية > مصدر بـ”أرامكو”: قريبًا افتتاح أولى محطات الوقود التابعة للشركة في حرم مطار الملك خالد بالرياض
18/10/2021   10:49 م

مصدر بـ”أرامكو”: قريبًا افتتاح أولى محطات الوقود التابعة للشركة في حرم مطار الملك خالد بالرياض

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تعتزم شركة أرامكو السعودية خلال الفترة القادمة افتتاح أولى محطات الوقود التي تحمل اسم العلامة التجارية “أرامكو”.

وكشف مصدر في أرامكو، لـ”أخبار 24″، أن أولى محطات أرامكو ستُفتتح قريباً وبشكل رسمي داخل حرم مطار الملك خالد بالرياض، أمام فندق الماريوت تحديدًا.

وأوضح المصدر أن دخول أرامكو في مجال المحطات سيرتقي بالخدمات المقدمة أكثر، مضيفًا أن المواطنين والمقيمين سيستمتعون بخدمات أرقى، من خلال ما ستقدمه المحطات من خدمات، كتعبئة الوقود، وغيار الزيوت، والسوبرماركت، والكوفي شوب.

وأشار إلى أن المحطات داخل وبين المدن شهدت ارتقاء في الخدمات خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تشريعات الدولة لمواصفات المحطات حسب رؤية 2030.

جدير بالذكر أن محطات أرامكو ستكون حديثة وذاتية الخدمة بحسب اختيار السائق لذلك، مع توفر خيار الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية، أو بطاقة الخصم من الرصيد (مدى)، كما ستتوفر متاجر، ومطاعم، ستقدم خيارات كثيرة ومتنوّعة للمأكولات، خاصة على الطرقات الرابطة بين المدن.
أرامكو": قريبًا افتتاح أولى محطات الشركة في حرم مطار الملك خالد بالرياض

أرامكو": قريبًا افتتاح أولى محطات الشركة في حرم مطار الملك خالد بالرياض

مصدر بـ”أرامكو”: قريبًا افتتاح أولى محطات الوقود التابعة للشركة في حرم مطار الملك خالد بالرياض

أخبار محلية
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