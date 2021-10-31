بالفيديو.. فهد الهريفي: رد فؤاد أنور على تغريدتي صدمني

علق نجم فريق النصر، والمنتخب الوطني السابق فهد الهريفي، على دخول فؤاد أنور، في اشتباك لفظي معه؛ بسبب تعليق الهريفي على مواجهة الفريق أمام الفيحاء، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري المحترفين.
وكتب “الهريفي” أثناء مواجهة الفيحاء: “النصر ضايع، لا فرض أسلوب ولا لعب جماعي الكل تايه وسط ضايع ودفاع لايبدأ الكرة بشكل مثالي، وهجوم حتى الدور الدفاعي غائب!، أن طلعنا بثلاث نقاط مكسب، طبعاً كلامي دائما لا يعجبكم”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “على الأقل أنا صادق معكم ومركز على تقويم فريقي، وغيري كل تغريداته يترك كيانه ويذهب للأندية الأخرى.. أعرف ماتحبوني واللي يدغدغكم ويغشكم تحبونه!، اقلكم شي..أانا عذركم الوحيد لتغطية اخفاقاتكم”.
ليرد فؤاد أنور على تغريدة الهريفي منفعلًا: “أنت ورا ما تحترم نفسك ولا تبيني قدام الناس أعطيك على رأسك”.
وقال “الهريفي”، في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي” ردا على هجوم فؤاد أنور عليه: “أنا متفاجئ ومصدوم.. ولكن أنا أعذره لأنه قد يكون عنده أي شيء.. 60% مما أقوله وأطرحه يصادق عليه القدر”.
فهد الهريفي – لاعب النصر السابق :
رد “فؤاد أنور” على تغريدتي فاجأني وصدمني ..
الحصاد الرياضي …@Fahadalhurifi pic.twitter.com/QnC7PocNm4
— برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) October 31, 2021