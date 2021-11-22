مدرب الهلال يستقر على بديل “البليهي” في نهائي أبطال آسيا

كشفت مصادر صحفية، أن المدير الفني لفريق الهلال، المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، استقر على بديل علي البليهي، في خط دفاع الفريق أمام نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الثلاثاء.
ويفقد الهلال خدمات مدافعه علي البليهي، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 ضد بوهانغ بسبب تراكم البطاقات الصفراء عليه.
وقالت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياضية”، إن جارديم، قرر الدفع بمتعب المفرج، أساسياً أمام بوهانغ ستيلرز في النهائي الآسيوي ليعوض غياب علي البليهي.
وأشارت المصادر، إلى أن جارديم كان يفاضل بين محمد جحفلي ومتعب المفرج لاختيار أحدهما للمشاركة في النهائي بجوار الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، إلا أنه استقر على المفرج لإشراكه أساسياً، بعد أن فحص خياراته الفنية لتعويض البليهي.