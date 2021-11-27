“الطيران المدني” يوجه شركات الطيران بتعليق الرحلات الجوية من 7 دول

وجهت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (السبت)، شركات الطيران بتعليق الرحلات الجوية من 7 دول.
وأوضحت أن الدول التي تم تعليق الرحلات منها هي: ” دول جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، ومملكة ليسوتو، ومملكة إسواتيني.
وأشارت الهيئة إلى أنه يستثنى من قضى مدة لا تقل عن 14 يوما في دولة أخرى من الدول المسموح القدوم منها.
ولفتت إلى أنه سيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي والمؤسسي لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من هذه الدول بما في ذلك مواطنو المملكة بغض النظر عن حالة التحصين.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت مساء أمس (الجمعة) تعليق الرحلات الجوية من هذه الدول بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى.
وفق “أخبار 24”.