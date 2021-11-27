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جديد المحليات > “الترفيه”: لأول مرة.. أمسية شعرية لشاعر الوطن مشعل الحارثي
27/11/2021   10:42 م

“الترفيه”: لأول مرة.. أمسية شعرية لشاعر الوطن مشعل الحارثي

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (السبت)، تنظيم أمسية شعرية للشاعر المقدم مشعل الحارثي، لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأوضحت أن الأمسية ستقام يوم (الثلاثاء) المقبل، الموافق 30 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.

كما أعلنت الهيئة عن انطلاق منطقة خلوها إحدى مناطق موسم الرياض، والتي تنظم معرضا لمتذوقي الشعر العربي وتاريخه مع أبرز الفنانين في مجال الشعر.

 "الترفيه": لأول مرة.. أمسية شعرية لشاعر الوطن مشعل الحارثي

وفق “أخبار 24”.

“الترفيه”: لأول مرة.. أمسية شعرية لشاعر الوطن مشعل الحارثي

جديد المحليات
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