 "الترفيه": لأول مرة.. أمسية شعرية لشاعر الوطن مشعل الحارثي

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (السبت)، تنظيم أمسية شعرية للشاعر المقدم مشعل الحارثي، لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأوضحت أن الأمسية ستقام يوم (الثلاثاء) المقبل، الموافق 30 نوفمبر، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض.
كما أعلنت الهيئة عن انطلاق منطقة خلوها إحدى مناطق موسم الرياض، والتي تنظم معرضا لمتذوقي الشعر العربي وتاريخه مع أبرز الفنانين في مجال الشعر.
لأول مرة .. أمسية شعرية لشاعر الوطن مشعل الحارثي 🇸🇦💚
🗓️ الثلاثاء 30 نوفمبر
📍مسرح أبو بكر سالم #موسم_الرياض pic.twitter.com/cIoRoXABGG
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 27, 2021
وفق “أخبار 24”.