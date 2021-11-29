كشف المختص في الموارد البشرية على آل عيد، عن أسباب تعرض الموظفين للاحتراق الوظيفي، وما هو دور المدير في احتواء الموظف والحد منها.
وقال آل عيد خلال مداخلة ببرنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، إن أسباب الاحتراق الوظيفي تتمثل في خضوع الموظف لساعات عمل طويلة، ونقص التحفيز من قبل المدراء، محذراً في الوقت نفسه من الصراعات الدائرة في مقار العمل ومنها “صراعات القيم”، والاضطرابات النفسية التي تؤثر على سلوك العامل في مقار العمل.
ولفت إلى أن 70 % من الذين يشعرون بدعم المدراء أقل عرضة للاحتراق الوظيفي، داعياً أصحاب الأعمال إلى ضرورة الموازنة بين الحياة ومتطلبات العمل. وفق “أخبار 24”.
فيديو | “الاحتراق الوظيفي”.. ما هي الأسباب التي تدفع الموظف لكره عمله؟ #الإخبارية#عين_الخامسة pic.twitter.com/PJwD3Ikf4e
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2021