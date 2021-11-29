3 صفقات عالمية على طاولة الهلال الشتوية

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، مساء الأحد، عن مفاجأة مدوية في انتظار جماهير نادي الهلال، بشأن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2021.
وقال “الفراج” خلال برنامجه “أكشن مع وليد” أن هناك 3 صفقات عالمية بالشتوية لنادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، ستحدث الفارق باسم “جودة المشاركة” في كأس العالم للأندية.
ويشارك فريق الهلال، في مونديال الأندية، الذي يقام في الإمارات، عن قارة آسيا، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال آسيا 2021، بفوزه على نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، بهدفين دون مقابل، على استاد الملك فهد في الرياض. وفق “أخبار 24”.
تُقام قرعة كأس العالم للأندية، مساء الإثنين، في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مدينة زيوريخ السويسرية، وستُبَث افتراضياً على الهواء مباشرة لكل دول العالم، في الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي.
3 صفقات عالمية بالشتوية ستحدث الفارق بإسم “جودة المشاركة”
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 28, 2021