بالتنسيق مع الدفاع المدني.. شرطة القطيف تطيح بمواطنين تسببا في حريق بمحل تجاري

تمكنت شرطة القطيف -وبالتنسيق مع الدفاع المدني بالمحافظة- من تحديد هوية الجناة في واقعة حريق محل تجاري تسبب في احتراق محال مجاورة، وإصابة أحد الجناة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن التحقيقات أشارت إلى وجود شبهة جنائية في الحريق، حيث تمكنت الجهات المختصة من تحديد هوية الجانيين، وهما مواطنان، أصيب أحدهما في الحادثة جراء الحريق، فيما تم القبض على الآخر.
وأضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المتورط الآخر واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وفق “أخبار 24”.