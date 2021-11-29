بالفيديو.. الزعاق: الجمعة المقبل أول أيام المربعانية

أكد الخبير الفلكي الدكتور عبد الله الزعاق أن يوم الجمعة المقبل سيكون أول أيام المربعانية، وقبل دخولها تكون الرياح الشمالية هي السائدة.
وأوضح أن الرياح الشمالية يكون انحدارها قويا طوال أيام المربعانية والشبط وتتسم بالصلافة “القوة مع البرودة”، كما أنها المسؤولة عن نقل البرودة من المناطق القطبية إلى المملكة.
وأضاف أن الرياح تنقسم إلى قسمين، أولهما الموسمية، التي تهب في موسم معين، كرياح البوارح الصيفية، التي تهب مع شروق الشمس وتشتد في الظهيرة ومع الغروب تهدأ. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن النوع الثاني هو الرياح التجارية، التي تهب في فصل معين، صيفا أو شتاء، مبيناً أنها سُميت بهذا الاسم لأنها كانت تُستخدم في تحريك السفن التجارية في عرض البحر عندما كانت تعتمد عليها في حركتها.
يوم #الجمعة القادمة أول المربعانية:
وقبيل دخولها بأيام كحال أيامنا هذه تكون الرياح الشمالية هي السائدة
ويكون انحدارها قوي طوال المربعانية والشبط وتتسم بالصلافة (القوة مع البرودة)
وهي المسئولة عن نقل البرودة من المناطق القطبية إلينا
pic.twitter.com/2aN3Ec1rfF
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 29, 2021