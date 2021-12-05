.في اليوم العالمي للتطوع.. جهود سعودية لتحقيق أهداف 2030

في شهر ديسمبر عام 1985، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يومًا عالميًا للتطوع، لتعزيز مساهمات المتطوعين في التنمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
وتشارك المملكة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، بيوم التطوع السعودي، تعزيزًا لقيم العمل التطوعي، كي تصل بأبنائها إلى مليون متطوع ومتطوعة في عام 2030.
عطاء وطن
بداية من عام 2020، ولـ3 أعوام، تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحفيز وتمكين التطوع، تحت وسم “عطاء وطن” في 13 منطقة من مناطق المملكة.
جهود سعودية للتطوع
ولا تعد الاحتفالية الخاصة بـ “عطاء وطن”، هي الفعالية الوحيدة، بل دشنت الوزارة منصة العمل التطوعي كجزء من رؤية 2030، إضافة لـ 5 مبادرات على مستوى مناطق المملكة منذ العام الماضي، صحية وسكنية وتعليمية وبيئية.
وتهدف مبادرة التوعية الصحية، إلى تحقيق جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما تشمل مبادرة ترميم وإعادة وتهيئة المساكن والمباني، التي تقام بالتعاون مع وزارة الإسكان وجمعياتها ترميم منازل الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود وإعادة طلاء الجدران والتشوهات البصرية في الأماكن العامة والمدارس والمساجد.
بينما تأتي المبادرات البيئية بالتشجير والحد من ظواهر التصحر والإسهام في زراعة 12 مليون شجرة بنهاية العام الماضي، علاوة على نشر ثقافة التشجير ” الأشجار والنباتات ” وممارستها بين أفراد المجتمع عبر الحملات التطوعية. وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، تستهدف إحدى المبادرات البيئية وهي مبادرة التنظيف، مختلف البيئات الطبيعية في المملكة.
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كما تمارس مبادرات التنظيف في أعماق البحار، حماية للكائنات الحية، على طول 2500 كيلو متر على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، بالشراكة مع هيئة الحياة الفطرية، وجمعية الغواصين السعودية، والفرق التطوعية، ووحدات التطوع بالجامعات وإدارات التعليم في التخفيف من هذه المشكلة البيئية وحماية الحياة البحرية من الملوثات.