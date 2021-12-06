صور .. أمير منطقة الرياض بالنيابة يدشن مشروع المياه المحلاة بـ”الخرج”

دشن أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن، مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج، بتكلفة إجمالية تبلغ 539 مليون ريال ويخدم 430 ألف مستفيد.
وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، أن تكلفة المشروع بلغت نحو 539 مليون ريال، ويخدم نحو 430 ألف مستفيد في المحافظة، ويمتد بطول 187 كيلومترا، وبقطر يتراوح من 1100 إلى 1200 مم، وبطاقة استيعابية للضخ تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.
يشار إلى أن المياه يتم جلبها من محطتي الجبيل ورأس الخير لتحلية المياه المالحة في الساحل الشرقي للمنطقة الوسطى بأطوال خطوط بلغت أكثر من 820 كيلومترا طوليا وصولا إلى النقطة العليا الواقعة شرق مدينة الرياض، ومنها للخط الناقل للمياه المحلاة وصولا إلى محافظة الخرج. وفق “أخبار 24”.