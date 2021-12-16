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رياضة > أول تعليق من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع حمدالله
16/12/2021   11:39 م

أول تعليق من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع حمدالله

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على التعاقد مع مهاجم نادي النصر السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكتب الحائلي عبر حسابه على “تويتر”: “حمد الله هداف الدوري التاريخي لا زال له كلمات سيكتبها بمدادٍ من ذهب مع الاتحاد”.

وأضاف الحائلي: “تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق (الطموح عالي والتحديات كبيرة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم )”. وفق “أخبار 24”.

وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم (الخميس) عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعاقده مع حمدالله لمدة عام ونصف في صفقة انتقال حر.

أول تعليق من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع حمدالله

رياضة
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