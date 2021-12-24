انتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من الفهرسة الرقمية لـ 98 ألف شريط صوتي، مسجل فيها الدروس العلمية والمواعظ والتلاوات والخطب التي ألقيت بالمسجد الحرام منذ عام 1407هـ، وحتى عام 1436هـ.
ويهدف مشروع الفهرسة الرقمية إلى توفير قاعدة بيانات كاملة لهذه الدروس والخطب والتلاوات، وسهولة تصنيف وترتيب المواد الصوتية، وكذلك تسهيل عملية استخراجها حسب الحاجة.
وبينت الرئاسة أن العمل على مشروع الفهرسة الرقمية بدأ بتاريخ 25/ 1/ 1442هـ، واستمر لمدة سنة و4 أشهر، وتم إنجازه وتوثيقه في قالب واحد وفق آلية ممنهجة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ذلك يعد امتدادا لجهود سابقة بدأت بتدوين البيانات في السجلات الورقية، لتصل إلى جميع أنحاء العالم، باستخدام وسائل التقانة الحديثة والاستفادة منها.