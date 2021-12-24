“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكوَن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والشرقية.
وأشار إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة. وفق “أخبار 24”.