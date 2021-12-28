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جديد المحليات > بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. “المعهد التقني لخدمات البترول” يفتح التسجيل في برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف
28/12/2021   2:08 م

بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. “المعهد التقني لخدمات البترول” يفتح التسجيل في برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم “سنتين”، المنتهي بالتوظيف في إحدى الشركات.

وأوضح المعهد أن البرنامج يتيح الدراسة والتدريب بأحد فرعيه بالدمام والخفجي، وينتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة وصناعة الزيت والغاز.

ونوه بأن البرنامج يوفر للملتحقين به تأميناً طبياً، وإمكانية التسجيل في التأمينات الاجتماعية، فضلا عن منح مكافأة شهرية أثناء التدريب بقيمة 3 آلاف ريال كحد أدنى، مؤكدًا أن التسجيل مستمر حتى 8 يناير المقبل، وذلك عن طريق موقعه الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.

بمكافأة شهرية 3 آلاف ريال.. “المعهد التقني لخدمات البترول” يفتح التسجيل في برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف

جديد المحليات
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