الشيخ “المطلق”: يجوز للمسلم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

أفتى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، بجواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، مؤكداً أن هذا ما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء الإسلام.
وقال الشيخ المطلق في حديثه لإذاعة القرآن الكريم، إنه يجوز للمسلم تهنئة غير المسلم بأعياده إذا كان يقصد من وراء ذلك تحقيق المصلحة للدين ولأجل هذا الشخص غير المسلم؛ فليهنئه.
وأضاف أنه إذا كان للمسلم أصدقاء أو أقارب أو جيران ويريد أن يحسن معاملته معه ليبلغهم دين الله عمليًا؛ فلا باس بذلك، وأن يكون ذلك في سبيل الدعوة إلى الله التي هي مصلحة للمسلم وغير المسلم.
واستشهد المطلق على صحة هذه الفتوى بقوله تعالى: “وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا” [البقرة: 83]، وقوله صلى الله عليه وسلم: “اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن”، والمقصود في الحديث جميع الناس مسلمين وغير مسلمين.
معالي الشيخ عبدالله المطلق
مجيبا عن سؤال من أحد المستمعين حول حكم التهنئة بأعياد غير المسلمين والضابط في ذلك ؟@dr_ab_almutlaq pic.twitter.com/ReP4vyxH4f
— إذاعة القرآن الكريم (@QuranRadio_ksa) December 27, 2021
وفق “أخبار 24”.