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جديد المحليات > وكيل “البيئة”: هكذا دخلت شجرة “البرسوبس” الضارة إلى المملكة وهناك خطط لإزالتها
28/12/2021   2:13 م

وكيل “البيئة”: هكذا دخلت شجرة “البرسوبس” الضارة إلى المملكة وهناك خطط لإزالتها

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قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، الدكتور أسامة فقيها، إن دخول شجرة “البرسوبس” الضارة إلى المملكة تم في نطاق البلديات، ووقع الاختيار على استيرادها حينها لكونها تتحمل درجة الحرارة.

وأضاف “فقيها”، خلال حديثه في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن إدخال هذه الشجرة إلى المملكة كان قرارا خاطئا لكونها من الأشجار الغازية المضرة بالبيئة، كما أنها تستهلك مياها كثيرة، ويزيد انتشارها إذا تمت إزالتها بشكل غير صحيح.

ولفت إلى أن مركز الغطاء النباتي لديه خطط ومبادرات لإزالة كل أنواع النباتات الغازية ومنها شجرة “البرسوبس” بطريقة سليمة تحد من انتشارها.

وأكد أن نظام النفايات الجديد يلزم المنشآت بممارسة نشاطاتها بما يتوافق مع الضوابط البيئية، مع إعطائها فرصة تصحيح الأوضاع لمدة 3 سنوات، مضيفا أن اللائحة التنفيذية لهذا النظام ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

ونوه بأن هناك تحولا جذريا في قطاع النفايات من خلال إنشاء مركز وطني متخصص لإدارة النفايات، فضلا عن استراتيجية للتحول عن المدافن بنسبة 94%، من خلال إعادة تدوير النفايات، أو تحويلها إلى طاقة أو وقود.

وفق “أخبار 24”.

وكيل “البيئة”: هكذا دخلت شجرة “البرسوبس” الضارة إلى المملكة وهناك خطط لإزالتها

جديد المحليات
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