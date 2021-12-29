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جديد المحليات > متحدث الدفاع المدني: لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية
29/12/2021   10:40 م

متحدث الدفاع المدني: لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية

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أكد المتحدث باسم الدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، اليوم (الأربعاء)، أنه لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية، داعيًا الجميع إلى اتباع إرشادات السلامة.

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح في تقريره عن طقس الأربعاء أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على شرق ووسط وجنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة، وكذلك على شرق الحدود الشمالية وحائل، تُسبق بنشاط في الرياح السطحية.

وتوقع تكوّن ضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، مبينًا أن تأثير هذه الحالة قد يمتد إلى المدينة المنورة، وبريدة، وحائل، وأجزاء من غرب منطقة الرياض. وفق “أخبار 24”.

متحدث الدفاع المدني: لا توجد بلاغات عن حـوادث في جميع المناطق جراء الحالة المطرية

جديد المحليات
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