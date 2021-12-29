كشف استشاري القرنية وتصحيح النظر، سالم الزيد، أن إصابة العين بالقرنية المخروطية غير معروفة الأسباب حتى الآن، ولكن قد تحدث بسبب الوراثة، وكثرة فرك العين خاصة عند الإصابة بنوع معين من الحساسية.
وقال الزيد إن القرنية المخروطية هي حالة بروز القرنية إلى الأمام بشكل مخروطي عندما تصبح ضعيفة وأقل سمكًا ولا تستطيع المحافظة على شكلها الطبيعي، ما يؤثر في الرؤية ويسبب قصر النظر لدى المريض.
وبين أنه في المراحل الأولى من العلاج يتم التركيز على تصحيح النظر عن طريق استخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة اللينة، موضحًا أنه عندما تسوء حالة النظر يتم استخدام العدسات اللاصقة المنفذة للأكسجين (العدسات الصلبة). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى إنه في حال لم يستفِد المريض من العدسات، يتم إجراء عملية تثبيت القرنية، التي تساعد على إيقاف تطور المرض، مبينًا أن هناك بعض الحالات قد تحتاج إلى زراعة حلقات القرنية أو العدسات الداخلية لتصحيح العيوب الانكسارية، وفي المراحل المتقدمة يتم إجراء العمليات الجراحية لزراعة القرنية.