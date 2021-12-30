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جديد المحليات > الزعاق: في عام 2022 سيشاهد العالم العربي كسوفاً جزئياً للشمس.. وهذا موعده
30/12/2021   7:04 ص

الزعاق: في عام 2022 سيشاهد العالم العربي كسوفاً جزئياً للشمس.. وهذا موعده

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قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن عام 2022 المقبل سيشهد حدوث كسوف جزئي للشمس سيشاهده العالم العربي، في الربع الأخير من العام.

وأوضح الزعاق وفقاً لـ “العربية”، أن سنة 2022 ستكون سنة بسيطة، أي أن شهر فبراير سيكون 28 يوماً، كما أنها ستبدأ يوم السبت وستنتهي كذلك يوم السبت.

وأضاف أن كل عام يحدث ما لا يزيد على 7 حـوادث من كسوفات وخسوفات ولا يحدث فيها أقل من حـادثتين، مبيناً أن هذا العام سيشهد 4 حـوادث (كسوفين وخسوفين).

وبين أن يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر سيحدث كسوف جزئي للشمس سيشاهده العالم العربي، وقبله سيحدث كسوف جزئي يوم الـ 30 من إبريل سيشاهد في جنوب المحيط الهادي وجنوب إفريقيا.

ولفت إلى أنه في الـ 16 من مايو سيحدث خسوف كلي للقمر سيشاهد في شمال أمريكا والمحيط الأطلنطي، وفي الثامن من نوفمبر سيحدث أيضاً خسوف كلي للقمر لن يشاهد في الدول العربية لوقوعه في النهار.

الزعاق: في عام 2022 سيشاهد العالم العربي كسوفاً جزئياً للشمس.. وهذا موعده

جديد المحليات
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