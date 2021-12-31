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جديد المحليات > بعيداً عن الأعراض التقليدية.. “أوميكرون” يُصيب المرضى به بعرض جديد في الدماغ
31/12/2021   2:52 م

بعيداً عن الأعراض التقليدية.. “أوميكرون” يُصيب المرضى به بعرض جديد في الدماغ

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كشف علماء بريطانيون، عن ظهور عرض جديد لمتحور “أوميكرون” يتعلق بتأثيره بشكل مباشر على دماغ الشخص المُصاب.

وأوضح العلماء وفقاً لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أن متحور “أوميكرون” قد يُصيب بعض من يتعرضون للعدوى به بحالة مرضية تُسمى “الضباب في الدماغ”.

ولفتوا إلى أن المتحور قد لا يُحدث أعراضاً معروفة مثل السعال والحمى وتغيرات في التذوق وحاسة الشم، إلا أن الإصابة به قد تظهر عرض “ضباب الدماغ” لدى الأشخاص المصابين.

ونوهوا إلى أن العرض الجديد يظهر في شكل التفكير البطيء وغير الواضح عند المرضى بالمتحور، وهو ما يؤكد تأثير “أوميكرون” على عدة أعضاء بالجسم ضمنها الدماغ.وفق “أخبار 24”.

بعيداً عن الأعراض التقليدية.. “أوميكرون” يُصيب المرضى به بعرض جديد في الدماغ

جديد المحليات
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