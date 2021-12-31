مسؤول بـ”المواصفات” يُحذر من استخدامات غير جيدة للدفايات قد تتسبب بحرائق

حذر مدير إدارة المواصفات الكهربائية بهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل الذياب، من الاستخدام غير الجيد للدفايات بسبب إمكانية حدوث حرائق في المنازل.
وقال الذياب خلال إحدى حلقات برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن البعض يستخدم الدفايات بشكل غير صحيح من خلال وضع المأكولات والمشروبات مثل القهوة عليها لتسخينها.
ونوه إلى أن البعض يخطئ أيضاً بتغطية الدفايات أو يقوم بعمل وصلات كهربائية لها، مشيراً إلى أن ذلك قد يتسبب في وقوع الحرائق بالمنازل.
#صباح_السعودية | الحذر من ممارسة هذه العادات في #فصل_الشتاء فقد تتسبّب بأضرار كارثيـّة -لاقدر الله-🔥
م. وائل الذيابي. pic.twitter.com/wskixRvbNX
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) December 30, 2021
وفق “أخبار 24”.