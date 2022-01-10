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جديد المحليات > مختص يوضح حقيقة انتهاء فيروس “كورونا” خلال شهر
10/01/2022   10:12 ص

مختص يوضح حقيقة انتهاء فيروس “كورونا” خلال شهر

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أوضح أستاذ علم الفيروسات، الدكتور أحمد الشهري، حقيقة ما جرى تداوله من معلومات بشأن إمكانية انتهاء فيروس “كورونا” خلال شهر.

وقال الشهري خلال مداخلة مع برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد انتهاء “كورونا”، مشيراً إلى أن ما جرى تداوله في هذا الشأن يُعد من وحي “الخيال”.

ونوه إلى أن المعلومة المقبولة في هذا الإطار هو تحول “كورونا” إلى فيروس موسمي، مبيناً أن تحوله لفيروس مستوطن يعني وجوده بشكل دائم بين السكان لكنه لا يؤثر على الأنظمة الصحية أو على فئة كبيرة من الأشخاص بشكل مُثير للقلق. وفق “أخبار 24”.

مختص يوضح حقيقة انتهاء فيروس “كورونا” خلال شهر

جديد المحليات
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