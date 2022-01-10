مدير “تعليم عسير” يُعلق على قرار العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. ويُعدد فوائده

علّق مدير عام التعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد العمري على قرار العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والذي أعلنت عنه مؤخراً وزارتا التعليم والصحة.
وقال العمري خلال مداخلة ببرنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن القرار مبني على منهجية علمية، واعتمد على الحصانة المجتمعية، مشيراً إلى النجاح الذي تحقق بعودة المرحلتين المتوسطة والثانوية اللتين انطلقتا مع بداية العام الدراسي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن فوائد القرار تكمن في عودة الاستقرار التربوي والنفسي للطالب، وتوثيق العلاقة بينه وبين مدرسته ومعلميه، إلى جانب إكسابه مهارات عديدة لمواجهة الفرص المتوقعة له، ومشاركته في ورش عملية مع زملائه داخل المدرسة.
فيديو | مدير عام التعليم بمنطقة عسير: العودة الحضورية للطلاب ستحقق الاستقرار التربوي وتوثق علاقة الطلاب بمعلميهم #نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/VRMRT8WTcq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2022