مختص تغذية يوضح طرق التمييز بين العسل الأصلي والمغشوش.. ويفند حقيقة فحصه بالرمل أو المياه

أوضح مختص في شؤون الغذاء والتغذية، طرق التمييز بين العسل الأصلي والمغشوش، وهل فحص العسل بالرمل أو المياه صحيح؟.
وقال المختص بشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم العريفي، خلال لقائه ببرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إن الطريقة الصحيحة لمعرفة العسل الأصلي من المغشوش هي المختبرات الرسمية المعتمدة “التحاليل المخبرية”.
وأضاف العريفي أنه في حال عدم توفر المختبرات يمكن للشخص معرفة طبيعة العسل من خلال خواصه الحسية كأن يلاحظ أنه خفيف مثل الماء، أو به طبقة رغوة على السطح مثل “الصابون”، وجودة التخزين، إلى جانب خلوه من الشوائب الغريبة، وجودة الطعم. وفق “أخبار 24”.
وحول طرق استخدام المياه والرمل وغيرها في اكتشاف جودة العسل، أكد أنها تخمينات لا تعتمد على أساس علمي، مبيناً أن تكور العسل ومنع اختلاطه بالرمل يعتمد على نسبة الرطوبة.
كيف أفرِّق بين العسل الأصلي والمغشوش؟ 🍯
د. إبراهيم العريفي.#صباح_السعودية#قناة_السعودية pic.twitter.com/jGXtZIJI1U
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 11, 2022