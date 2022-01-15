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جديد المحليات > “الأرصاد”: الأمطار في الرياض ومكة والشرقية مستمرة حتى الثانية ظهراً
15/01/2022   11:33 ص

“الأرصاد”: الأمطار في الرياض ومكة والشرقية مستمرة حتى الثانية ظهراً

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وسحب رعدية في أخرى.

وأوضح النظام أن مناطق مكة المكرمة، والباحة، والشرقية، ستشهد أمطاراً رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ2 ظهراً.

وأبان أن منطقتي الرياض، ومكة المكرمة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ2 ظهراً.

وأضاف أن محافظتي بيشة وتثليث بمنطقة عسير، ستشهدان رياحاً نشطة وسحبا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ10 مساءً. وفق “أخبار 24”.

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“الأرصاد”: الأمطار في الرياض ومكة والشرقية مستمرة حتى الثانية ظهراً

جديد المحليات
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