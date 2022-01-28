أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، المسلمين بتقوى الله في السر والعلن، مبيناً أن من صفات عباد الرحمن تقديم الطاعات لله تعالى.
وأوضح الشيخ “خياط” أن الاقتداء بالأخيار، والتأسِّي بالأبرار، واقتفاء آثار المتقين، والسير على منهاجهم، فوزٌ عظيم، ومغنمٌ كريم، مبيناً أن من صفات عباد الرحمن أيضًا، التخلِّي عن المفاسد، والتجافي عن الشرور.
وأشار إلى أن أهل العلم قسموا الصفات التي وصف الله بها عباد الرحمن، وهي التحلِّي بالكمالات الدينية، والتخلِّي عن ضلالات أهل الشرك، والاستقامة على شرائع الإسلام، والزيادة في صلاح الحال في هذه الحياة.
من جهته، تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الشيخ عبدالله البعيجان، في خطبة الجمعة عن الإيمان باليوم الآخر، موصيا المسلمين بتقوى الله عزوجل.
وقال إن الإيمان مصدر كرامة للإنسان وأعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين والإيمان وشرط في قبول الطاعات وسبب لرفع الدرجات وهو من أفضل وأعظم القربات، كما أنه وسيلة النجاة والأمان والسعادة والاطمئنان والفوز والنجاح والنصر والفلاح.
وأكد أن من أصول الإيمان العظيمة وأركانه المهمة الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بيوم الحساب والجزاء، مشيراً إلى أن الإيمان باليوم الآخر يبعث في النفس وازعاً يستحضر الجزاء والحساب فيبادر صاحبه إلى الإحسان والثواب ويتقي بئس المصير والمآب.
وفق “أخبار 24”.