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29/01/2022   11:00 ص

استشاري: مدة بقاء “أوميكرون” على الأسطح تتجاوز ضعفي “كورونا” الأصلي

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حذر استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، من بقاء متحور “أوميكرون” على الأسطح لمدة تتجاوز ضعفي مدة بقاء فيروس “كورونا” الأصلي.

وأوضح حلواني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك النتيجة توصلت إليها دراسات يابانية خلال الفترة الأخيرة، حيث يُعتبر هذا الأمر من بين أحد أسباب انتشار المتحور بصورة سريعة.

ونوه إلى أن هناك سبباً آخر يتعلق بزيادة انتشار الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، وكذلك وجود نسبة من أفراد المجتمع لم ينتهوا بعد من إكمال الجرعات المُضادة.

وفق “أخبار 24”.

استشاري: مدة بقاء “أوميكرون” على الأسطح تتجاوز ضعفي “كورونا” الأصلي

طب وتداوي
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