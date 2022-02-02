“معادن” تطرح وظائف إدارية وهندسية شاغرة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والهندسية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها.
وبينت أن الوظائف المتاحة في كل من رأس الخير، وطريف، وبعدة مسميات، منها رئيس قسم التخليص الجمركي والإعفاءات، ومشرف عمليات التخطيط، ومدير التحليلات وعلوم البيانات، ورئيس قسم خدمات المشتريات، ومشرف الأمن.
كما ضمت الوظائف مهندسا كهربائيا ومهندس صك، ومهندس النظام، ومنسق العمليات والتدريب، فيما اشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في التخصصات المناسبة للوظيفة، مشيرة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال موقعها الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.