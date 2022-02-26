تحت رعاية ولي العهد.. منصة “إحسان” تُكرّم المُحسنين بعد غد الإثنين

تُقيم المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بعد غد (الإثنين)، حفل تكريم للمحسنين، وذلك تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإشراف من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.
وأوضحت “سدايا” أن رعاية وليّ العهد للحفل؛ تأتي امتداداً لدعمه المتواصل لقطاع العمل الخيري بشكل عام، ومنصة “إحسان” بوجه خاص، وذلك لإسهاماتها الخيّرة في رفع كفاءة أعمال الخير، وإيصال الدعم إلى المستحقين بكل سهولة ويسر.
وقال رئيس “سدايا” رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الدكتور عبدالله الغامدي، إن حفل التكريم يأتي امتداداً لدعم ولي العهد للمنصة، وتسخيره جميع السبل لتلبية متطلباتها عبر بناء منصة وطنية تشرف عليها 11 جهة إشرافية حكومية.
وأبان أن المنصة كان لها إسهام فاعل في وصول تبرعات المنصة إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال خلال عشرة أشهر، منوهاً إلى أن ذلك ما هو إلا ثمرة تمكين قيادة حكيمة خيّرة، تولي العمل الخيري اهتماماً عظيماً. وفق “أخبار 24”.
ويأتي حرص المنصة الوطنية للعمل الخيري على إقامة حفل تكريم للمحسنين في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز الموثوقية والشفافية التي تعكسها المنصة عبر برامجها وخدماتها النوعيّة، ولتعظيم الأثر والتشجيع على التكاتف وعمل الخير، وتثمين جهود المحسنين، حيث عادت تبرعاتهم بالنفع على أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة.