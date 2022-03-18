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جديد المحليات > “السياحة” تمدد فترة تكييف الأوضاع لجميع مرافق الإيواء السياحي داخل نطاق مدينتي مكة والمدينة
18/03/2022   6:11 م

“السياحة” تمدد فترة تكييف الأوضاع لجميع مرافق الإيواء السياحي داخل نطاق مدينتي مكة والمدينة

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وافق وزير السياحة أحمد الخطيب على تمديد فترة تكييف الأوضاع لجميع مرافق الإيواء السياحي داخل نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة لمدة مماثلة – سنة واحدة- من تاريخ انتهائها.

وجاء القرار نظراً إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على مرافق الإيواء السياحي في مكة والمدينة.

ووفق المادة 38 من لائحة مرافق الإيواء السياحي، يجب على المرخصين الحاليين لممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي تكييف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية أو حتى انتهاء مدة الترخيص الحالي أيهما أطول. وفق “أخبار 24”.

وسيبدأ العمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى جميع ما يتعارض معه من قرارات.

“السياحة” تمدد فترة تكييف الأوضاع لجميع مرافق الإيواء السياحي داخل نطاق مدينتي مكة والمدينة

جديد المحليات
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