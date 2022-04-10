مئات العروض وتوفير فرص عمل.. الكشف عن مناطق فعاليات موسم جدة 2022

أعلنت إدارة موسم جدة 2022، مناطق الفعاليات التي ستنطلق مطلع مايو المقبل، حيث يستمر الموسم لمدة شهرين ويحتوي على الكثير من العروض المميزة.
وبيّن مدير عام موسم جدة، نواف قمصاني، أن الإعلان عن فعاليات موسم جدة 2022 مبكراً يأتي بهدف التسهيل على الأسر والزوار، موضحاً أن الموسم سيخلق العديد من الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، كما أن حفل الافتتاح سيستمر 3 أيام يحتوي خلالها على عروض الألعاب النارية اليومية.
وأشار إلى أن مواقع الفعاليات ستتوزع على 9 مناطق رئيسية هي جدة آرت بروميناد، وجدة بير، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، وجدة سوبردوم، وحديقة الأمير ماجد، وسيتي ووك، وسيرك دو سليه، وجدة البلد.
وشدد على أن الموسم سيشهد تنظيم عروض سيرك دو سلي المصمم حصرياً له، وكذلك فعاليات تعليمية ترفيهية مع توفر مطاعم ومقاهٍ، بالإضافة إلى العروض الفنية والحفلات الغنائية العربية والمعارض العالمية.
واستطرد أن منطقة “سيتي ووك” ستكون منطقة ترفيهية متكاملة تضم مطاعم ومتاجر ومسارح وعروضاً حية، وكذلك أكبر شلال تفاعلي في المنطقة بارتفاع 50 متراً، وأكبر شاشة LED للعروض السينمائية، وتجربة للمنطاد، و9 مناطق ترفيهية من بينها قرية الأنيمي.
وأما منطقة “جدة بير” ستضم أكثر من 40 لعبة ترفيهية، وأكبر ملاه متنقلة على البحر الأحمر، و7 تجارب عالمية منوعة، على أن تقدم “جدة آرت بروميناد” لزوارها للمرة الأولى مهرجاناً يستمر لمدة 60 يوماً.
ولفت إلى أن “نادي جدة لليخوت” سيضم أول مارينا سياحية في المملكة، ومدرسة لتعليم قيادة القوارب الشراعية لأول مرة، ومطاعم ومتاجر فاخرة، وعددًا من التجارب البحرية، كما تستقبل “جدة جنغل” زوارها في أكبر منتجع للحيوانات في المنطقة على مساحة كيلو متر مربع وأكثر من ألف حيوان ما بين الزواحف والطيور النادرة والحيوانات المفترسة. وفق “أخبار 24”.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التواصل والتسويق بالمركز الوطني للفعاليات، قسورة الخطيب، خلال مؤتمر صحفي أقيم في نادي جدة لليخوت، إن الموسم سيشهد إقامة 2800 فعالية في 9 مناطق رئيسية بالمدينة.
وأضاف الخطيب، أنه سيقام خلال الموسم 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتان عالميتان، و20 حفلة غنائية عربية و3 حفلات عالمية، إلى جانب 70 تجربة تفاعلية، وعرض عالمي (سيرك دو سلي).