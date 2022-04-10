“التأمينات الاجتماعية”: إنجاز 4.6 مليون معاملة إلكترونياً خلال مارس.. و10 مليارات إجمالي مصروفات المنافع

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن إنجازها أكثر من 4.6 مليون معاملة إلكترونياً خلال شهر مارس الماضي، كما تجاوزت زيارات البوابة الإلكترونية للمؤسسة 2.9 مليون زيارة.
وأوضحت المؤسسة، أن مصروفات المنافع التأمينية بلغت خلال نفس الشهر 10 مليارات لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص، فيما تخطى عدد المُسجلين الجدد فيها 227 ألف مُستخدم جديد.
ونوهت إلى أن عدد تعاريف المعاش المصدرة من البوابة الإلكترونية تجاوز حاجز 176 ألف تعريف، فيما كانت أبرز الخدمات التي قدمتها التأمينات الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية خدمة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي.
وأشارت إلى أن عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال بلغ أكثر من 125 ألف مكالمة، كما وصل عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة من متاجر الأجهزة الذكية إلى أكثر من 141 ألف تحميل. وفق “أخبار 24”.
وشددت على اعتزازها بخدمة كل عملائها من متقاعدين ومشتركين وأصحاب عمل ومستفيدين، وذلك من خلال تسخير جميع جهودها التقنية وكوادرها البشرية لتحقيق التميز في الخدمة المقدمة.