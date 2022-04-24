“الدفاع المدني” يدعو للحذر بالتزامن مع استمرارية هطول الأمطار الرعدية في بعض المناطق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأحد)، الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر إزاء استمرارية هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من غد (الاثنين) وحتى يوم (الجمعة) المقبل، وذلك حسب ما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد.
وأكد المتحدث الرسمي للمديرية، المقدم محمد الحمادي، أن على الجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع خلال تقريرٍ له أن مناطق عسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، ستتأثر بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول. وفق “أخبار 24”.