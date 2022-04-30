“الشؤون الإسلامية” تصدر قرارات لتحقيق التطوير الإداري والتحول الرقمي وإنجاز المشاريع

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (السبت)، عددًا من القرارات الإدارية التي تتواكب مع الخطة الاستراتيجية الأولى ومتطلبات هيئة الحكومة الرقمية.
وتضمنت القرارات إنشاء وحدة التحول الرقمي، ترتبط بوكالة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي، لتتولى إعادة تصميم نماذج الأعمال إلى نماذج توظف البيانات والتطبيقات والقدرات الرقمية بالشكل الأمثل، وإنشاء مكتب إدارة المشاريع، وإنشاء وحدة تجربة المستفيدين. وفق “أخبار 24”.
كما صدر قرار إداري بتعديل مسمى الإدارة العامة للتخطيط إلى الإدارة العامة للاستراتيجية وإنشاء وحدة للإحصاء تابعة لها.