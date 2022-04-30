بجميع المناطق.. “الترفيه” تعلن عن أماكن ومواعيد الألعاب النارية خلال العيد

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم (السبت)، إطلاق مجموعة من الألعاب النارية في جميع مناطق المملكة مساء أول أيام عيد الفطر.
وتتيح الهيئة للجميع إمكانية الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية في الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، كما توفر لأهالي القصيم مشاهدتها في متنزه الملك عبدالله الوطني في بريدة، بالإضافة إلى الواجهة البحرية بالخبر، وجدة آرت بروميناد، وشارع الملك عبدالعزيز بجدة.
أما في المدينة المنورة فيمكن مشاهدة الألعاب النارية بالحضور إلى حديقة الملك فهد المركزية، بينما يستمتع أهالي أبها بمنظرها البهيج في حديقة السد، وأهل الباحة في متنزه الأمير حسام، وأهل نجران في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.
وتستقبل الألعاب النارية أهالي منطقة جازان في ممشى الشاطئ، وفي حائل يكون مقرها بممشى المغواة، وفي عرر بالحديقة المواجهة لعرعر مول، وبمدينة سكاكا في ممشى الربوة، وفي تبوك بحديقة تبوك المركزية، وحديقة الورود. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الهيئة إلى أن مواعيد إطلاق الألعاب النارية في جميع المدن سيكون عند الساعة التاسعة مساءً، بينما في جدة ستنطلق الساعة التاسعة ونصف مساءً وستستمر لمدة 6 أيام.