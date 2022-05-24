الصراع يشتعل.. تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء الجولة الـ27

اختتمت مساء الإثنين، منافسات الجولة الـ27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فريق الهلال على نظيره الاتحاد المتصدر، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليشعل الفريق الأزرق المنافسة على لقب البطولة هذا الموسم.
وبعد انتهاء مباريات الإثنين، واصل فريق الاتحاد احتلاله صدارة جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 61 نقطة، ويليه نادي الهلال ثانيًا برصيد 58 نقطة، ويليه النصر في المركز الثالث بـ54 نقطة، وجاء الشباب رابعًا برصيد 50 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 43 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق الفيحاء برصيد 34 نقطة، ويليه أبها سابعا بـ34 نقطة، وبعده يأتي الفتح في المركز الثامن بـ32 نقطة، وتاسعا حل فريق الطائي بـ31 نقطة.
واحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 30 نقطة، وخلفه الاتفاق في المركز الـ11 بـ30 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 فريق الرائد بـ30 نقطة، وخلفه التعاون صاحب المركز الـ13 بـ29 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وجاء فريق الفيصلي في المركز الـ14 برصيد 29 نقطة، ويليه فريق الباطن في المركز الـ15 بـ26 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ17 نقطة (وهبط رسميا إلى دوري يلو).