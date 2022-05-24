كشف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أن نادي ليفربول الإنجليزي تفاوض معه لضمه، بعد دخوله الفترة الحرة، قبل أن يفاجئ اللاعب الجميع ويجدد تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان.
وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية إنه تحدث قليلاً مع مسؤولي ليفربول بشأن انتقاله لوصيف بطل إنجلترا؛ لأنه النادي المفضل لأمه.
وأضاف: “إنه ناد كبير والتقينا قبل خمس سنوات عندما كنت في موناكو، بالطبع السباق كان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في النهاية”.
جدير بالذكر أن المدير الفني لليفربول، الألماني يورجن كلوب كشف في وقت سابق هذا الشهر أن ناديه كان مهتمًا بالتعاقد مع مبابي. وفق “أخبار 24”.
وكانت معظم التكهنات تشير لانتقال مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر هذا الصيف، لكن تقارير صحفية أكدت أن تدخلات مسؤولين كبار والعرض المالي الضخم الذي قدمه باريس سان جيرمان دفعه لتجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.