الأمن العام يحذر المواطنين والمقيمين من التعامل مع حملات الحج الوهمية ويتوعد المحتالين

حذر الأمن العام، اليوم (الأربعاء)، المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443 هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق اعتمرنا، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.
وذكر المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المقررة نظاما على المحتالين الذي ينشرون إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج.
وشدد على التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا.
وأكد أن هذه الآلية هي الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها. وفق “أخبار 24”.