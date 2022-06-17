يمثل قيمة اجتماعية وشعبية تمتد لأكثر من 50 عاماً.. إعادة افتتاح سوق الأربعاء الشعبي بالأحساء

أعيد افتتاح سوق الأربعاء الشعبي في المبرز بمحافظة الأحساء، بعدما دشنه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف، بحضور محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وذلك أول أمس (الأربعاء).
وعبر عدد من البائعين في السوق عن سعادتهم بإعادة افتتاحه ومساهمته بإتاحة الفرص للشباب بالعمل في تسويق التمور والخضراوات والأدوات الزراعية والمحصول الزراعي، إضافة إلى تقديمه الحافز للشباب على العمل والإبداع في الإنتاج.
من جانبه، أوضح أمين محافظة الأحساء عصام الملا، أن هذا السوق يمثل قيمة شعبية واجتماعية، تمتد لأكثر من ٥٠عامًا، مبيناً أن مشروع تطوير السوق الذي يقع على مساحة إجمالية تُقدر بـ٤٥ ألف متر مربع، يعزز مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة أوجه التشوه البصري.
وأشار الملا إلى أن المشروع يتضمن إنشاء الممرات المظللة وساحة للفعاليات والمناسبات، والنوافير التفاعلية ومظلات للباعة وغطاء نباتيًّا، إضافة إلى تخصيص مضمار للمشاة بمحاذاة السوق.
ونوه أمين محافظة الأحساء إلى أن مشروع تطوير سوق الأحساء الشعبي سيتضمن أيضاً، مواقع لعربات بيع الأطعمة “فود ترك”، ومواقع للأسر المنتجة، وتهيئة موقع السوق لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف إلى أن تطوير هذه الأسواق يهدف إلى تهيئة المواقع عمرانيًّا وزيادة مساحة المناطق الخضراء واستخدام المواد المحلية والنباتات الملائمة للمواقع، ودعم المنتجات المحلية بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.
وبين أن تطوير الأسواق يدعم كذلك الجانب السياحي والترفيهي في الأسواق، وزيادة فرص العمل لعدد من شرائح المجتمع، إضافة لتحفيز الاستثمار في الأسواق، وتحقيق مبدأ الاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمتسوقين والزائرين.
وفق “أخبار 24”.