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رياضة > شاهد.. تقنية جديدة في بث المباريات عبر كاميرا مثبتة على قميص اللاعب
18/07/2022   2:27 م

شاهد.. تقنية جديدة في بث المباريات عبر كاميرا مثبتة على قميص اللاعب

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عرض نادي كولون الألماني تجربة جديدة لتصوير المباريات في ملاعب كرة القدم، عن طريق تثبيت كاميرات وميكروفونات للبث على قميص اللاعب.

وتم بث التجربة الجديدة عبر لقاء كولون مع ميلان الإيطالي في المباراة الودية التى جمعتهم (السبت الماضي)، إذ تمكن المشاهدون من متابعة التفاصيل الدقيقة داخل الملعب، وهم في منازلهم.

يُشار إلى أن تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة “مايند فلاي”، والتى تتيح للجمهور مشاهدة المباراة من خلال تحركات اللاعب داخل الملعب.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تقنية جديدة في بث المباريات عبر كاميرا مثبتة على قميص اللاعب

رياضة
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