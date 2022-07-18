شاهد.. تقنية جديدة في بث المباريات عبر كاميرا مثبتة على قميص اللاعب

عرض نادي كولون الألماني تجربة جديدة لتصوير المباريات في ملاعب كرة القدم، عن طريق تثبيت كاميرات وميكروفونات للبث على قميص اللاعب.
وتم بث التجربة الجديدة عبر لقاء كولون مع ميلان الإيطالي في المباراة الودية التى جمعتهم (السبت الماضي)، إذ تمكن المشاهدون من متابعة التفاصيل الدقيقة داخل الملعب، وهم في منازلهم.
يُشار إلى أن تلك التكنولوجيا الحديثة أنشأتها شركة “مايند فلاي”، والتى تتيح للجمهور مشاهدة المباراة من خلال تحركات اللاعب داخل الملعب.
Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽😍
Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀
Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen 👉 https://t.co/1H72TKyAcp
____#KOEACM #innovationgame pic.twitter.com/JuDoxHh8S8
— 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022
وفق “أخبار 24”.