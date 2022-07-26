بالفيديو.. المحامي خالد أبوراشد: طالبنا بحل مجلس إدارة الأهلي خلال الجمعية العمومية

أكد العضو الذهبي بالنادي الأهلي خالد أبو راشد، أنهم طالبوا بحل مجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، خلال تواجدهم في الجمعية العمومية غير العادية.
وقال أبو راشد في تصريحات عقب انتهاء الجمعية العمومية لـ”سبورت 24″: “خلاصة القول نحن مختلفون مع إدارة نادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي وطالبنا كمجموعة من الأعضاء الذهبيين بحل مجلس الإدارة، والقرار الآن لوزارة الرياضة”.
وأضاف: “لم يكن هناك تصويت خلال الجلسة، قدمنا مذكرة فيها طلب بحل المجلس الحالي والقرار عند الوزارة”.
وعُقدت اليوم الإثنين الجمعية العمومية غير العادية لمجلس إدارة نادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في أول اجتماع بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم إلى الدرجة الأولى (دوري يلو) للمرة الأولى في تاريخه.
وهبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل (2022-2023)، لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.
المحامي #خالد_أبوراشد: طالبنا بحل مجلس إدارة #الأهلي برئاسة #ماجد_النفيعي خلال #الجمعية_العمومية.. والقرار بيد #وزارة_الرياضةhttps://t.co/tAKbxAg2Bo pic.twitter.com/dIduD6tl6h
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) July 25, 2022