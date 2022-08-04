“المالية” تعلن ميزانية الربع الثاني: الإيرادات 370 مليار ريال والمصروفات 292 مليار ريال بفائض 78 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م).
وأوضحت أن الإيرادات بلغت 370.3 مليار ريال فيما بلغت المصروفات 292.4 مليار ريال، بفائض 77.9 مليار ريال.
وبينت الأرقام تفاصيل الإيرادات الفعلية للربع الثاني، حيث جاءت الإيرادات النفطية 250.3 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فبلغت 120 مليار ريال، منها ضرائب على السلع والخدمات 64.2 مليار ريال، وإيرادات أخرى 20.2 مليار ريال.
كما بينت تفاصيل المصروفات الفعلية للربع الثاني من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م)، حيث جاءت تعويضات العاملين الأعلى بـ 125.9 مليار ريال، تلاه استخدام السلع والخدمات 65.3 مليار، والمنافع الاجتماعية 29.3 مليار.
وأضافت أن الإيرادات الفعلية لميزانية النصف الأول من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م) بلغت 648.3 مليار ريال والمصروفات 512.9 مليار ريال، بفائض 135.3 مليار ريال.
وأشارت إلى أن اعتماد الميزانية للقطاعات العامة، والمنصرف الفعلي للنصف الأول من السنة المالية 2022 بين أن القطاع العسكري جاء أولا بـ 105.1 مليار ريال، تلاه الصحة والتنمية الاجتماعية 99.5 مليار، والتعليم 98.3 مليار، والبنود العامة 68.9 مليار والأمن والمناطق الإدارية 49.6 مليار. وفق “أخبار 24”.
وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م) 318.6 مليار ريال، فيما وصل رصيد الحساب الجاري آخر الفترة إلى 131.4 مليار ريال.
أما الدين العام فبلغ حتى نهاية النصف الأول من السنة المالية 1443 / 1444هـ (2022م) 966.5 آخر الفترة (604.7 مليار دين داخلي و361.7 مليار دين خارجي) بعد أن كان 938 مليار أول الفترة، (558.7 مليار دين داخلي و379.2 مليار دين خارجي)، وبلغت الإصدارات أو الاقتراض 83 مليار ريال دين داخلي، وسداد أصل الدين 36.9 للدين الداخلي، و17.5 للدين الخارجي.