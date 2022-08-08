للنهوض بالقطاع الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص.. تأسيس شركة أمانة القصيم

صدرت الموافقة على تأسيس شركة أمانة منطقة القصيم، وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.
وأوضحت أمانة منطقة القصيم، أن الشركة تهدف إلى النهوض بالنشاط الاستثماري في القطاع البلدي بمنطقة القصيم وإنشاء مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارتها برئاسة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، وعضوية الأستاذ حميدي حمام ممثلاً عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفهد العذل وعبدالله الدبيخي ووليد الحميد وعبدالعزيز الحميد ويوسف العريني وعبدالله الفهد السعيد وإياد القرعاوي ممثلين عن القطاع الخاص.
وفق “أخبار 24”.