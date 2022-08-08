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جديد المحليات > يستوعب مليوني راكب ويوفر 13 ألف وظيفة.. إطلاق مرحلة التأهيل لمشروع النقل البحري للركاب بالشرقية
08/08/2022   6:29 م

يستوعب مليوني راكب ويوفر 13 ألف وظيفة.. إطلاق مرحلة التأهيل لمشروع النقل البحري للركاب بالشرقية

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أعلن أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، إطلاق مرحلة التأهيل للمشروع الاستثماري للنقل البحري للركاب، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، والهيئة الملكية للجبيل، والمديرية العامة لحرس الحدود، وأمانة محافظة الأحساء.

وأضاف “الجبير” أن مشروع النقل البحري يعد نموذجا استثماريا، لافتا إلى أنه تم فتح مرحلة التأهيل الفني لضمان كفاءة المستثمر وجودة المشروع.

يذكر أن مشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية سيستفيد منه أكثر من 2 مليون راكب سنويا ويوفر 13 ألف وظيفة، ويتضمن 7 مسارات تربط كورنيش الجبيل ورأس تنورة ودارين، والدمام وكورنيش الخبر وصولا إلى العقير.

إطلاق مرحلة التأهيل لمشروع النقل البحري للركاب بالشرقية

وفق “أخبار 24”.

يستوعب مليوني راكب ويوفر 13 ألف وظيفة.. إطلاق مرحلة التأهيل لمشروع النقل البحري للركاب بالشرقية

جديد المحليات
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