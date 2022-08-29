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جديد المحليات > شاهد.. “التجارة” تضبط مستودع مضخات مياه في الرياض يغير بلد المنشأ من الصين إلى إيطاليا
29/08/2022   9:34 م

شاهد.. “التجارة” تضبط مستودع مضخات مياه في الرياض يغير بلد المنشأ من الصين إلى إيطاليا

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تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة في الرياض، من ضبط مستودع مضخات مياه مخالف يقوم بتغيير بلد تصنيع المنتج من الصين إلى إيطاليا.

وأوضحت الوزارة أنها ضبطت بحوزتهم 20 ألف “دينمو”، و30 ألف كرت تعريف مزور، بالإضافة إلى أدوات مغشوشة تم استخدامها أثناء عملية تغيير مكان صنع المنتج. وفق “أخبار 24”.

وأكدت الوزارة أنها أغلقت المستودع وأحالت المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

شاهد.. “التجارة” تضبط مستودع مضخات مياه في الرياض يغير بلد المنشأ من الصين إلى إيطاليا

جديد المحليات
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