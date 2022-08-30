بحضور وزير الرياضة.. اتحاد “الرياضات الإلكترونية” ينظم منتدى عالميًا بعنوان “مستقبل السعودية”

ينظم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يومَيْ 7 و8 سبتمبر المقبل، في فندق الفوز سيزون بالرياض، منتدى “العالم القادم” بعنوان: “مستقبل السعودية”، بحضور ومشاركة أكثر من ألف شخصية بارزة في قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية دولياً من وزراء وقيادات، وكبار المستثمرين.
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والشخصيات السعودية، وفي مقدمهم وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ومحافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم نظمي النصر. وفق “أخبار 24”.
وسيُناقَش المنتدى مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة والعمل على تنمية المواهب وتعزيز الفرص الاقتصادية والتكامل بين مختلف القطاعات واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة بوصفها دولة رائدة في القطاع.